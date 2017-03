Trưởng công an xã bị tố cáo dùng nhục hình

Ngày 9-1, tại xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Được tin báo, lực lượng công an xã này đã mời các đối tượng liên quan về xã lấy lời khai.

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi không bàn chuyện ai đúng, ai sai trong vụ ẩu đả. Nhưng việc lấy lời khai nếu đúng như tố cáo là quá nhẫn tâm, không thể chấp nhận.

Trong đơn gửi báo Pháp Luật TP.HCM, gia đình của em Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1992), ngụ ấp Mỹ Trường tố cáo việc ông Tô Văn Tài - Trưởng Công an xã, ông Huỳnh Hiếu Liêm (công an viên) và một công an huyện dùng nhục hình đối với con của mình. Quốc kể, khi được mời đến trụ sở công an xã, ông Tài, ông Liêm và một người mặc sắc phục xưng là công an huyện bắt em viết tờ tường trình nhiều lần.

Cho rằng Quốc không khai thật, ông Tài ra lệnh cho ông Liêm bắt Quốc đứng lên ghế, còng tay trái của Quốc vào khung sắt cửa sổ, sau đó đạp cho ghế ngã để toàn thân Quốc bị treo lơ lửng. Đau quá, Quốc gào thét, giãy giụa… Một người bạn nghe thấy, từ bên ngoài chạy vào chứng kiến cảnh tượng này liền chạy về báo cho mẹ của nạn nhân hay.

Cổ tay trái của em Nguyễn Thành Quốc bị công an xã Mỹ Phước còng treo trên cửa sổ sau năm ngày vẫn còn vết thâm bầm.

Cũng theo lời kể của Quốc, do đau đớn, tâm lý hoảng loạn, Quốc xin “khai” để được công an tháo còng đưa xuống. Quốc tiếp tục viết tờ tường trình thứ hai. Cho rằng không giống với tờ tường trình trước, người xưng là công an huyện tát vào mặt Quốc hai cái rồi đá vào chân của Quốc. Các ông Tài, Liêm dọa treo tay Quốc lên cửa sổ một lần nữa nếu không khai thật trong tờ tường trình viết lần thứ ba. Khi mẹ của Quốc đến thì cả ba công an đều nói: “Không hề có chuyện đánh hay còng tay treo Quốc lên cửa sổ”.

Trong khi nhân chứng là một thanh niên tên Bình, ngụ xã Phước Lập (Tân Phước) được mời đến trụ sở công an với tư cách nhân chứng của vụ ẩu đả đã thấy rõ sự việc. Bình xác nhận với phóng viên: “Chính mắt em thấy Quốc bị còng tay treo lên cửa sổ”.

Trước đó, ông Tô Văn Tài cũng đã bị một công dân tố cáo tự ý vào lục tung nhà của dân để tìm vật chứng (BáoPháp Luật TP.HCM ngày 4-1 đã phản ánh).

Ngày 20-1, ông Phan Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước, cho biết Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo ông Tài làm tờ tường trình nêu rõ sự việc. Tường trình cả về vụ “tự ý khám xét nhà của công dân” để tìm vật chứng cùng với chuyện “còng tay dân…” để có cơ sở xem xét, xử lý.

TÂM PHÚC