Trưởng công an xã “cầm nhầm” tiền tang vật

Năm 2003, ông Nguyễn Văn Hai được bổ nhiệm làm trưởng Công an xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang. Từ đó đến nay, ông đã có không ít sai phạm gây bất bình trong nhân dân. Thượng tá Nguyễn Anh Theo, Trưởng Công an huyện Tân Phước, đã hai lần gửi văn bản đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thạnh Mỹ kỷ luật các sai phạm của ông Hai. Tuy nhiên, không những không bị xử lý, ông Hai còn ngang ngược dọa sẽ cho xã hội đen xử người tố cáo mình.

Văn bản đề nghị xử lý kỷ luật ông Hai của Công an huyện Tân Phước.

Theo đơn tố cáo gửi Công an huyện Tân Phước của chị V. (xã Thạnh Mỹ), khi phát hiện các vụ đánh bạc, ông Hai cùng một số công an viên chỉ tịch thu tiền và tang vật rồi thả các đối tượng. Qua xác minh, công an huyện xác định có bốn lần ông Hai bắt các đối tượng vi phạm pháp luật nhưng không lập biên bản.

Cụ thể, năm 2005 và 2006, ông Hai cùng một số công an viên bắt quả tang hai vụ đánh bạc nhưng chỉ thu giữ tang vật mà không xử lý. Ngoài ra, khi thụ lý một vụ trộm, ông Hai đã lấy của một đối tượng 527 ngàn đồng rồi thả người này. Còn trong lần bắt một đối tượng lừa đảo bán tăng giả, ông Hai đã “tịch thu” 21 tấm tăng chia cho một vài cán bộ xã.

Đáng chú ý, trong lúc hàng loạt sai phạm trên chưa được xử lý, ông Hai lại ngang nhiên thuê kobe cạp mất 436 m3 đất của một người dân. Về việc này, Huyện ủy Tân Phước đã kỷ luật ông Hai với hình thức khiển trách về mặt Đảng.

HOÀNG ANH