Trưởng công an xã sử dụng bằng giả

Tháng 8-2009, một công an viên xã Đồng Quang đã đứng tên một người khác tố cáo ông Thực sử dụng bằng giả. Qua xác minh, ông Thực không dự thi tại Hội đồng thi GDTX huyện Chương Mỹ ngày 26-4-2008 nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc. ông Thực thừa nhận mình sử dụng bằng giả.

hiện hồ sơ vụ việc trên đã được Công an huyện Quốc Oai chuyển sang UBND huyện để xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, công an viên tố cáo ông Thực đã bị công an huyện đề nghị xã kiểm điểm vì hành vi mạo danh người khác và viết đơn tố cáo vượt cấp, gây mất đoàn kết nội bộ.

THANH TÚ