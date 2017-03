Trường gà lớn ở Tiền Giang

Công an Cai Lậy: Đang lên kế hoạch phá án Thượng tá Nguyễn Văn Tảo, Trưởng Công an huyện Cai Lậy và Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội phó Đội Hình sự công an huyện, cho biết: “Trường gà chỗ Nhân là có, chúng tôi đã bắt và xử phạt hành chính nhưng số tiền tang vật chưa đến mức xử lý hình sự. Tuy nhiên, quy mô, mức độ đá như PV phản ánh thì chúng tôi chưa hề biết. Chúng tôi ghi nhận và điều tra xem xét nhưng cũng cần có thời gian. Do xung quanh trường gà chỗ Nhân đều là anh em dòng họ nên lực lượng công an khó tiếp cận. Chúng tôi đã lên kế hoạch phá trường gà này và gửi về công an tỉnh nhờ chi viện nếu thấy cần thiết”. Trả lời báo chí sau đó, Thượng tá Tảo cho biết đã triệu tập Nhân và Nhân đã thừa nhận việc đưa tiền cho PV.