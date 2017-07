Trường mầm non nằm cạnh trại… cai nghiện

"Trường Mầm non Phú Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14-3-2017 với cơ sở khang trang, quy mô tám phòng học và 240 em học sinh theo học. Tuy nhiên, các phụ huynh chưa thực sự yên tâm về sự an toàn cho trẻ. Bởi nằm sát cạnh trường là cơ sở điều trị methadone số 4 đặt tại trạm y tế phường với gần 350 người đang điều trị cai nghiện tại đây” - người dân ở phường Phú Bình bức xúc phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.



Hiểm nguy rình rập tứ bề

Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân nơi đây cho biết thực trạng tại cơ sở điều trị methadone số 4 tương đối phức tạp, có rất đông người nghiện ma túy từ các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và các huyện khác trong tỉnh đến điều trị. Điều đó gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

“Để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường Mẫu giáo Phú Bình, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh xem xét cho di dời cơ sở điều trị methadone số 4 đến địa bàn phù hợp nhưng chưa thấy động tĩnh gì” - ông Hùng nói.

Bà Hoàng Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Bình, cho biết do nằm cạnh cơ sở điều trị cai nghiện nên nhà trường buộc phải làm thêm một cổng phụ ở bên ngoài để ngăn cách giữa trường với cơ sở cai nghiện. Ngoài ra, nhà trường còn phải cử bảo vệ túc trực ngày đêm. Bởi những người đến cai nghiện tại đây chạy xe rất ẩu. “Thực tế thì chưa có người nghiện nào qua trường quậy phá do nhà trường đã làm hàng rào ngăn cách. Nhưng phải nói là chúng tôi luôn nhấp nhỏm bởi khi nó vỡ một cái thì mình rất cực. Việc để trung tâm cai nghiện ở đây thực sự khiến nhà trường và phụ huynh không yên tâm, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục” - bà Bình nói.



Cổng Trường Mầm non Phú Bình nằm chung đường cách cổng cơ sở điều trị methadone khoảng 30 m. Ảnh: TD



Chưa hết, Trường Mầm non Phú Bình còn nằm ngay cạnh… trại giam K4 thuộc phân trại B5 do công an tỉnh quản lý nên có nhiều người tù mặc áo phạm nhân lao động, các bé cũng nhìn thấy luôn. Điều này ảnh hưởng không tốt đến các học sinh. Do đó nhà trường đã đề xuất xây hàng rào cao ngăn cách giữa trường với trại, tuy nhiên đến nay cũng chưa thấy đâu. Do vậy, nhà trường đang đề xuất để trường tự kéo lưới B40 để bảo vệ mình trước.



Một nguyên nhân nữa, theo bà Bình, cũng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của trẻ đó là việc qua đường rất khó khăn, nguy hiểm. Đường vào trường cắt ngang qua quốc lộ 1A. Đoạn quốc lộ này vừa dốc vừa cong, khuất tầm nhìn nhưng không hề có đèn tín hiệu giao thông hay gờ giảm tốc. Giáo viên và phụ huynh học sinh thường xuyên bị các loại xe tải, xe khách ép văng xuống đường. Khu vực này cũng liên tục xảy ra tai nạn. Nhà trường có đề xuất với xã để xã báo lên cấp trên xin lắp đèn tín hiệu giao thông nhưng không được chấp nhận.

Chờ đến bao giờ?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đề, Chủ tịch phường Phú Bình, cũng nhận định việc đặt cơ sở điều trị methadone tại khu vực này là không phù hợp. Phường cũng kiến nghị lên cấp trên nhằm giải quyết những khúc mắc trên. Tại các cuộc họp, cuộc tiếp xúc cử tri, phường và dân cùng có ý kiến phản đối việc đặt cơ sở này tại đây.

“Theo dự kiến, cơ sở điều trị methadone số 4 sẽ được di dời về xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái xảy ra sự cố các học viên gây rối, phá trại cai nghiện ở Xuân Phú nên việc di dời không thực hiện được” - ông Đề nói và cho biết sắp tới các cơ quan chức năng dự định người cai nghiện của huyện nào sẽ trả về cai nghiện ở huyện đó nhằm giảm số lượng người cai nghiện tại cơ sở điều trị methadone số 4.

Về vấn đề mất an toàn giao thông tại ngã ba giao với quốc lộ 1A, ông Đề thừa nhận tại khu vực này tình hình giao thông rất nguy hiểm. “Phường đã có báo cáo đề xuất lên cấp trên nhằm có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực giao với quốc lộ 1A. Hiện phường đang chờ trả lời của cấp trên” - ông Đề nói.