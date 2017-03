Trưởng phòng thú y bán giấy kiểm dịch động vật

Ngày 17/6, Công an kinh tế tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Đôn (36 tuổi, nguyên trưởng phòng Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ Chi cục Thú y tỉnh).



Ngày 26/5, công an đã bắt quả tang Đôn bán giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho anh Trần Đại Nghĩa (42 tuổi) với giá 2,5 triệu đồng.



Đôn khai từ đầu năm 2012 đến khi bị bắt, đã 30 lần cấp sai các loại giấy theo thẩm quyền của mình, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.





Theo Dân Việt