Chẳng biết ai để nghi nên anh trình báo công an. Công an vào cuộc, khoanh vùng những người có hiềm khích với anh Đ. và nhanh chóng bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Huy Đạo (ngụ cùng xã). Đạo khai với công an: Do mâu thuẫn với anh Đ. mà chẳng làm gì được nên Đạo dùng rựa chặt số cây cao su trên để trả thù… anh Đ.!

