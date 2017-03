Truy bắt băng Dũng cò chém người

Công an huyện Thuận An (Bình Dương) đang truy xét băng Dũng cò chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn mới nổi lên tại địa bàn.

Vô cớ chém người

Theo điều tra ban đầu, băng Dũng cò có hơn 30 đối tượng, lãnh địa hoạt động kéo dài từ ranh giới quận Thủ Đức (TP.HCM) tới KCN Sóng Thần và ngã tư Năm năm mươi (Thuận An, Bình Dương). Khoảng hai năm trở lại đây, nhiều quán xá phải đóng tiền bảo kê cho đàn em Dũng cò nếu muốn yên ổn làm ăn.

Do chủ quán cà phê Huynh Đệ (Thuận An) tỏ ra “cứng đầu” không chịu nộp tiền bảo kê nên xảy ra sự việc. Đêm 22-11, Dũng cò huy động đàn em dùng mã tấu truy sát nhiều người có mặt tại quán cà phê gây náo loạn cả khu phố.

Hai đàn em của Dũng cò đang bị tạm giữ. Ảnh: VÕ BÁ

Anh NTN, một nạn nhân bị đàn em Dũng chém ba nhát vào lưng, kể lại: “Tôi chứng kiến Dũng cò cầm mã tấu bổ thẳng vào đầu một người khách tên Vũ Văn Đương, anh Đương bị chém khoảng 20 nhát vào đầu, lưng, anh Đương bỏ chạy ra đường thì té ngã. Hai người khách là Nguyễn Văn Thiết và Tâm thấy vậy đến can ngăn cũng bị chém trọng thương. Khi công an đến, băng Dũng cò kịp rút khỏi hiện trường...”.

Theo kết quả giám định, anh Đương có tỉ lệ thương tật trên 11% và anh Thiết (bị đâm lủng ruột) là 31%.

Ngay sau vụ truy sát tại quán cà phê Huynh Đệ, Công an huyện Thuận An lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành truy xét đối tượng. Qua đó, trinh sát bắt giữ Lê Trọng Tạo, Lê Văn Linh (cùng quê Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn cách hiện trường một cây số.

Truy nã Dũng cò

Chiều 22-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thuận An, cho biết: “Dũng cò tên thật là Nguyễn Quốc Dũng, 39 tuổi, quê Nghệ An. Đây là đối tượng hình sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm có tổ chức. Dũng cò tụ tập hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự đến từ các tỉnh khác nhau. Hành vi của chúng là đâm thuê chém mướn, bảo kê các quán xá, tụ điểm hoạt động trên địa bàn Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP.HCM). Trong vụ truy sát tại quán cà phê Huynh Đệ, do băng Dũng cò muốn thị uy thanh thế để giành quyền bảo kê các quán nhậu, cà phê và muốn triệt hạ một đối thủ đang có mặt tại quán.

Hiện Công an huyện Thuận An đã khởi tố vụ Dũng cò và đàn em đánh người tại quán cà phê Huynh Đệ, tám đàn em của Dũng đã bị bắt giữ. Đồng thời, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Quốc Dũng, Đoàn Minh Thế (tự Tuấn chó, quê Hải Dương), Hoàng Ngọc Phong (tự Phong heo, quê Bình Dương), Phạm Thế Hiếu (Hiếu già, quê Đồng Nai), Lưu Hồng Triết Minh (Minh hip hop, quê Ninh Thuận), Vũ Sinh Đại (Đại hâm, quê Thanh Hóa).

VÕ BÁ