Truy bắt bốn hung thủ giết người trên đường phố

(PL)- Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 5 tổ chức truy xét bốn nghi can vừa gây ra một vụ giết người tàn độc.

Theo thông tin ban đầu và khai báo của nhân chứng, đêm 4-6, Dương Minh Tài (ngụ quận 11) và Trần Hoàng Tuấn (ngụ huyện Bình Chánh) đi cùng xe máy đến đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Lúc này xe hai người xảy ra va chạm với xe máy của bốn thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch). Dù va chạm nhẹ nhưng hai bên xảy ra cự cãi, nhóm bốn thanh niên truy đuổi theo Tài và Tuấn. Cả bốn dùng roi điện chích vào người làm Tuấn ngã xuống đường rồi xông vào dùng cây gỗ và nón bảo hiểm đánh vào đầu Tuấn. Tuấn bị thương nặng và chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, bốn hung thủ lên xe máy tẩu thoát. HOÀNG TUYẾT