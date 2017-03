Truy bắt kẻ giết bạn nhậu

Khoảng 0 giờ ngày 25-8, tại đường số 5, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, sau khi nhậu xong với nhóm bạn cùng phòng trọ, Bình đi ăn tối thì gặp Hùng và Minh cùng hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch. Do mâu thuẫn từ trước, hai bên cự cãi và ẩu đả nhau, Minh đã dùng một dao cán gỗ dài 20 cm thủ sẵn trong người đâm Bình rồi bỏ đi. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Bình đã chết ngay sau đó. Công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt các đối tượng gây án chết người.

DUY ĐÔNG