Truy bắt nghi can bắn người trọng thương rồi bỏ trốn

(PL)- Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ nhóm nghi can nổ súng trước vũ trường Avatar làm một người trọng thương rồi chạy trốn.

Đêm 23-9, sau nhiều tiếng súng nổ phía trước vũ trường Avatar, Công an phường Hưng Bình (TP Vinh) đến nơi thì có hai nhóm côn đồ bỏ trốn. Nạn nhân là Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) trúng đạn bị thương nặng. Công an thu giữ tại hiện trường hai viên đạn hoa cải và ba xe máy. Đến sáng 26-9, tại Km 688, quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô biển số 37A-003.81 chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu dừng lại. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi đến Trạm thu phí Quán Hàu, xe đâm thẳng vào barie thu phí và tiếp tục bỏ chạy, ép xe CSGT. CSGT đuổi theo hơn 20 km mới khống chế được tài xế dừng xe. Những người trên xe nhảy xuống bỏ chạy. Sau đó, tổ CSGT đuổi bắt được Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Trung, Phan Đức Xuân và Nguyễn Viết Tuấn. Tại cơ quan công an, Tùng, Trung, Tuấn, Xuân khai đã nổ súng bắn trúng Hùng, trên đường chạy vào Đà Nẵng trốn thì bị bắt. Đ.LAM