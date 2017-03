Truy bắt nghi can cướp tài sản nữ tài xế taxi

(PL)- Ngày 26-6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy bắt hai nghi can dùng dao khống chế cướp tài sản một nữ tài xế taxi.

Theo trình báo của nạn nhân, rạng sáng 24-6, chị Nguyễn Thị Hồng T. được hai thanh niên yêu cầu chở về Củ Chi. Khi đến ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, lợi dụng khu vực vắng người, hai thanh niên bất ngờ dùng dao gí vào người chị T. đe dọa buộc phải giao tài sản. Chị T. đã đưa 1,8 triệu đồng và hai ĐTDĐ cho kẻ cướp. Sau đó, hai tên cướp đẩy chị T. xuống đường rồi tự lái xe bỏ trốn. Nạn nhân đã đến Công an xã Phước Hiệp trình báo. Công an tổ chức truy đuổi đến địa bàn xã Tân An Hội thì phát hiện chiếc xe taxi của chị T. bên lề đường, còn hai kẻ cướp đã bỏ trốn. HT