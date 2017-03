Truy bắt nghi can phóng hỏa đốt người trong phòng trọ

Hiện Giang và Pha đang trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Người nhà của Giang, Pha được công an báo hung tin đã vào bệnh viện chăm sóc cả hai. Họ dự liệu tình huống xấu và chuẩn bị hậu sự cho đôi tình nhân này.

Chiều 26-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nghi can phóng hỏa.

Theo đó, nghi can số một là Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi, công nhân KCN Thuận An). Theo bà Vũ Thị Mý - chủ khu nhà trọ ngụ số 56/11, ấp Bình Đáng (Bình Hòa, Thuận An) thì Kim quen Giang khoảng hai tháng nay. Kim đứng ra thuê phòng trọ cho Giang ở và trả tiền thuê phòng hằng tháng, Kim thường đến thăm Giang và ở lại qua đêm. Tuy nhiên, theo bạn bè đồng nghiệp, Kim còn quen biết với nhiều cô gái khác.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật có liên quan đến vụ phóng hỏa giết người. Ảnh: VB

Những công nhân sống trong khu nhà trọ bà Mý nhận định Giang cũng quan hệ tình cảm phức tạp và vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Chiều 23-6, trước khi phòng trọ bị cháy, Kim chủ động nhắn tin cho Giang nói là bận việc phải đi TP.HCM gấp. Nhưng đêm đó, Kim bất ngờ quay về phòng của Giang để kiểm tra người tình. Phát hiện Giang lén dẫn Pha là bạn trai cũ về phòng trọ “quan hệ”, Kim âm thầm mang xăng đến đốt phòng trọ do ghen tuông.

Sau khi vụ án xảy ra, điều tra viên vào bệnh viện tiếp xúc trực tiếp với Giang, Giang khẳng định người ra tay thủ ác chính là Kim. Hiện Kim đang bỏ trốn và cơ quan công an khẩn trương truy xét.

Giang tiết lộ khi lửa bùng phát trong phòng, do cả hai luống cuống mặc quần áo vào không kịp phản ứng rồi bị ngất xỉu không hay biết gì. Xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, Công an huyện Thuận An đã chuyển giao hồ sơ đến Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp thụ lý.

VÕ BÁ