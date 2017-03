Truy bắt nghi can tạt acid để “xử” nhau

Theo đó, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tật của các nạn nhân, củng cố chứng cứ để xử lý các nghi can gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 4-10, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhận được tin báo có vụ hỗn chiến xảy ra trước xưởng nhựa số A2/40V ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A. Ngay sau đó, công an xã xuống hiện trường thì phát hiện Trần Tim (21 tuổi, quê Bạc Liêu) đang nằm bất tỉnh. Lập tức công an đưa Tim vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. Trước đó, Tim và một thanh niên nên Xương (chưa rõ lai lịch) đến xưởng sản xuất nhựa tại địa chỉ nói trên để tìm bạn. Do công nhân trong xưởng không mở cửa cho Tim và Xương vào nên đã xảy ra mâu thuẫn. Tim và Xương hậm hực bỏ đi và quyết quay lại tính sổ nhóm công nhân trong xưởng. Tim và Xương rủ thêm hai người bạn là Đương và Khanh (chưa rõ lai lịch), chuẩn bị hung khí gồm một thanh sắt, chai nhựa có chứa acid rồi kéo đến xưởng nhựa.

Tối 4-10, thấy nhóm của Tim cầm chai acid và hung khí đến chửi bới, khiêu khích gây sự, số công nhân trong xưởng đã gọi điện thoại báo cho chủ cơ sở là ông Trương Bảo Thông cùng cháu là anh Đào Thanh Trung (cùng ngụ huyện Bình Chánh) đến xưởng giải quyết sự việc.

Khi ông Thông và anh Trung đến nơi thì nhóm công nhân trong xưởng lao ra dùng dao chặt nhựa rượt đuổi nhóm Tim. Nhóm Tim đã cầm chai acid tạt về phía người của xưởng nhựa, acid đã văng trúng vào mặt và lưng của ông Thông và anh Trung gây thương tích. Thấy chủ bị tạt acid nên nhóm công nhân gồm Lê Quang Tình, Võ Công Lý và Thạch Xây đuổi bắt được Tim và dùng dây trói Tim lại. Sau đó, Tình đã dùng dao chặt nhựa chém vào chân Tim gây thương tích nặng khiến Tim ngất xỉu tại chỗ. Riêng Xương, Đương và Khanh đi cùng Tim đã bỏ trốn.

Công an xã Vĩnh Lộc A đã chuyển giao hồ sơ cho Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra. Đến ngày 7-10, Công an huyện Bình Chánh đã triệu tập ba công nhân gồm Tình, Lý và Xây lấy lời khai ban đầu và truy tìm Xương, Đương, Khanh.

TUYẾT KHUÊ