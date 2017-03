Truy bắt nhóm chém người tại nhà cô dâu

Khoảng 12 giờ ngày 28-7, một nhóm côn đồ mang theo hung khí xông vào nhà cô dâu chém anh Tuyên, anh Nam. Cùng lúc đó, anh Đại đi qua ngõ nhà cô dâu cũng bị nhóm côn đồ chém trọng thương. Người dân đã đưa ba anh đi cấp cứu.

Anh Tuyên trình bày với cơ quan công an, lúc 11 giờ 30, có khoảng sáu thanh niên đến nhà cô dâu gây rối. Anh Tuyên đứng ra can ngăn và nhóm côn đồ trên ra về. Khi vừa đưa dâu, nhóm này quay lại tấn công. Đến chiều qua, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng.

ĐẮC LAM