Truy bắt nhóm côn đồ đánh “dằn mặt” công nhân

Trước đó, đêm 21-5, anh Tuấn được đưa vào BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương do bị một nhóm côn đồ tấn công trước cổng công ty. Theo thông tin ban đầu, anh Tuấn bị một nhóm côn đồ đánh dằn mặt do cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty dịch vụ bảo vệ quanh KCN.

Liên quan đến vụ hành hung trên, ngày 22-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Duy Thuần (tổ trưởng bảo vệ tại Công ty Linfox) để xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Thuần được xác định là nghi can cùng với người bên ngoài tấn công anh Tuấn và năm công nhân tại công ty.

Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ và truy xét các đối tượng liên quan.

VÕ BÁ