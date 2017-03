Truy bắt nhóm côn đồ tàng trữ ma túy tổng hợp và súng ngắn

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên mà chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ một ổ nhóm côn đồ hung hãn, sử dụng ma túy tổng hợp.

Đối tượng vụ án.

Hành trình lần theo tung tích nhóm đối tượng gây án

Sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm anh Thái Minh Vương, trú tại quận Hai Bà Trưng và anh Võ Văn Nam, trú tại quận Long Biên bị thương nặng, Nguyễn Ngọc Liêm, 26 tuổi và Hoàng Trường Sa, 25 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngần ấy thời gian, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Long Biên vẫn dõi theo mọi di biến động của hai tên này.

20h ngày 6-1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Long Biên nhận tin báo tên Liêm và Sa xuất hiện ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bồ Đề. Theo thông tin các anh nắm được thì bọn chúng có tàng trữ súng và sử dụng ma túy tổng hợp. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Công an quận, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã đồng loạt vào cuộc.

22h cùng ngày, các trinh sát bao vây toàn bộ khách sạn Vườn Thiên Phú 2, ở tổ 2, phường Bồ Đề. Các lực lượng nghiệp vụ của Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Bồ Đề ập vào phòng Vip II, bắt 7 đối tượng cùng tang vật gồm 2 khẩu súng Colt ổ quay do nước ngoài sản xuất (mỗi khẩu có 6 viên đạn) và 8 viên nén ma túy tổng hợp (trọng lượng 3g), 2 túi nilon bên trong có chứa chất bột là ma túy tổng hợp (bột đá - Ketamin), 1 túi nilon bên trong chứa các sợi dạng thảo mộc (tài mà).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Bình, 37 tuổi; Nguyễn Văn Sơn, 33 tuổi; Nguyễn Ngọc Liêm, 26 tuổi; Hoàng Trường Sa, 25 tuổi; đều trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; Lại Ngọc Tân, 30 tuổi, công nhân điện nước, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Ninh Bình); Nguyễn Thị Phương Hồng, 38 tuổi, hiện tạm trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và Đỗ Thịnh Vượng, 27 tuổi, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận: 20h40 ngày 5-1, Bình thuê phòng 206 tại khách sạn Vườn Thiên Phú để nghỉ cùng với bạn gái tên là Quỳnh. Bình rủ Sơn, Sa, Liêm, Tân đến chơi cùng và thuê thêm phòng 204 để sử dụng ma túy và xem bóng đá. Đấu tranh khai thác làm rõ 2 khẩu súng thu được ở khách sạn Vườn Thiên Phú là của đối tượng Bình và Tân (các đối tượng khai nhận do người khác gửi).

Từ lời khai của Bình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH và Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên đã khám xét nơi ở của Bình, thu giữ một khẩu súng. Số ma túy thu được ở khách sạn Nguyễn Thị Phương Hồng khai nhận một phần là của mình, còn một phần là của Bình.

Tiếp tục mở rộng, Công an quận đã làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Liêm và Hoàng Trường Sa cũng đã gây ra vụ cố ý gây thương tích ngày 11-9-2009 tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên. Qua giám định, số súng thu được là súng do nước ngoài sản xuất.

Những kẻ côn đồ tinh quái

Ngày 19-1 cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt Nguyễn Thị Phương Hồng, Nguyễn Văn Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đồng thời khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Liêm và Hoàng Trường Sa về tội cố ý gây thương tích. Từ đây, toàn bộ vụ cố ý gây thương tích đã được làm rõ.

Tháng 8-2009, Bình vay 200 triệu đồng của anh Lê Việt Anh, trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở cửa hàng mỹ phẩm. Theo thỏa thuận, Bình phải trả cho anh Việt Anh trong 10 ngày. Thực tế, Bình đã trả cho Việt Anh được 80 triệu đồng. Khi thấy Bình không trả đúng hẹn, Việt Anh đã nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền nhưng Bình thường tìm cách khất lần...

Khoảng 15h30 ngày 11-9-2009, Việt Anh hẹn gặp Bình tại nhà của Bình để bàn bạc về món nợ trên. Bình đã gọi điện cho Nguyễn Văn Sơn tức Sơn “mằn", 33 tuổi, trú tại tổ 9, Thượng Thanh để hỏi vay tiền đồng thời cũng nói với Sơn “mằn" biết việc anh Việt Anh đang sang nhà đòi nợ.

Về phần Việt Anh, anh này đã rủ Võ Văn Nam, 37 tuổi, trú tại tổ 8, phường Đức Giang, quận Long Biên; Thái Minh Vương, 23 tuổi trú tại 125, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và Trần Mạnh Quảng, 39 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đi xe taxi đến nhà Bình. Sau đó, Quảng và Việt Anh lên nhà Bình nói chuyện, còn anh Nam và anh Vương ngồi đợi ngoài quán nước. Trong khi lên cầu thang phòng khách thì anh Việt Anh nhìn thấy Đặng Văn Nam (Nam “mèo”), 26 tuổi, trú tại tổ 19, phường Thượng Thanh từ trên gác 2 đi xuống và ra quán nước ngồi cùng anh Vương và anh Nam.

Trong cuộc nói chuyện, Bình tiếp tục khất nợ và được anh Việt Anh đồng ý sau đó cùng anh Quảng ra về. Thấy 2 người đi ra, Nam “mèo” liền mở cửa xe ôtô BKS 29Y- 1878 lấy một thanh kiếm lao vào chém anh Võ Văn Nam, cùng lúc đó một số đối tượng từ trên xe ôtô và từ trong nhà Bình chạy ra dùng dao tông, kiếm và bình xịt hơi cay xông vào chém gây thương tích cho anh Nam và anh Vương, còn anh Việt Anh và anh Quảng chạy được.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng có liên quan.





