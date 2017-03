Truy bắt nhóm sát thủ lộng hành

Chiều 28-7, từ một vụ va quẹt nhỏ, hơn 40 thanh niên cầm dao, mã tấu đi trên hai xe taxi và 13 xe máy đến địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM), Dĩ An (Bình Dương) lùng sục khắp nơi, gây náo loạn khu phố.

Chúng tôi có mặt tại quán cà phê billards MĐ trên đường số 5 (phường Linh Xuân, Thủ Đức) khi nhóm côn đồ vừa mới rút đi. Ông NTĐ, chủ quán, chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy đám đông cầm mã tấu lăm lăm bước vào. Hơn nửa trong nhóm bịt kín khẩu trang che mặt đến từng bàn billards nhìn mặt từng người như muốn gây sự. Chúng vào tận nhà bếp lục soát, đến khi không thấy người cần tìm, chúng mới chịu lên xe nổ máy. Bất ngờ, 10 phút sau chúng quay trở lại vào quán tìm người lần nữa. Thấy họ đằng đằng sát khí, chúng tôi không dám hó hé”.

Tại phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương), nhóm này cũng lùng sục rồi ngang nhiên đập phá căn nhà 45/58 khu phố Bình Đường 4. Người dân địa phương cho biết căn nhà trên của anh Võ Văn Huệ, là người hiền lành, không hề mâu thuẫn với ai.

Quán cà phê billards MĐ nơi nhóm Định “đen” vào tìm người để chém.

Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo đã cử lực lượng xuống khu phố nhưng không chặn bắt kịp những kẻ hung hãn.

Ngày 29-7, anh C., người bị truy sát xác định nhóm côn đồ tìm diệt anh do Minh “đen” và Định “đen” cầm đầu.

Anh C. cho biết anh có xảy ra va quẹt xe máy với đàn em của Minh “đen”, Định “đen” tại Khu chế xuất Linh Trung. anh đã chủ động dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, sau đó Minh “đen” gọi điện thoại hỏi: “Mày đang ở đâu, tao cần gặp nói chuyện”. Anh C. trả lời đang tại quán billards MĐ. Ngay sau đó Minh cho đàn em mang hung khí tới quán. Tìm không thấy anh C. chúng kéo tiếp đến khu nhà trọ ở phường An Bình và đập phá nhầm nhà anh Huệ.

Theo người dân Dĩ An, băng nhóm Minh “đen”, Định “đen” trải rộng địa bàn từ ngã tư An Sương đến cổng Khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM) với các hoạt động đâm thuê, chém mướn, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê.

Được biết, Định “đen” vừa ra tù sau khi chấp hành hình phạt về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp Công an Bình Dương truy bắt tội phạm vùng giáp ranh.

VÕ BÁ