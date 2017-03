Truy bắt nhóm thanh niên sát hại một phó giám đốc

(PL)- Đến chiều 25-11, Công an thị xã Thái Hòa cùng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xác định được năm nghi can đánh chết anh Nguyễn Xuân Chiến

(Phó Giám đốc Công ty Khai khoáng và Thương mại Đại Phúc, trụ sở tại Nghệ An, chuyên khai thác khoáng sản, đá quý, vàng bạc) và đang truy bắt. Trước đó, chiều 24-11, sau khi dự đám cưới ở phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) anh Chiến đi sang quán cà phê bên cạnh để uống nước. Một nhóm thanh niên đã đến gây sự rồi xảy ra xô xát. Một người trong số đó chạy vào quán karaoke lấy một chai rượu ngoại đánh vào đầu anh Chiến, rồi dùng vỏ chai vỡ đâm vào đầu, mặt anh Chiến. Anh Chiến được chuyển viện ra Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Đ.LAM