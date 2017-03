Truy bắt những kẻ “ăn theo” đốt xe, ném đá

Ngày 13-6, Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết vừa tạm giữ bốn nghi can cầm đầu kích động gây rối, chống người thi hành công vụ. Hiện công an đang tiếp tục truy xét những người liên quan.

Trước đó, chiều 12-6, tổ CSGT tuần tra kiểm soát giao thông do Thiếu úy Nguyễn Hồng Nguyên cùng hai thanh niên xung kích Lâm và Toàn làm nhiệm vụ tại đoạn đường Hàm Tiến - Mũi Né. Khi phát hiện Vũ Hoàng Long (ngụ Mũi Né, Phan Thiết) điều khiển xe lạng lách, Thiếu úy Nguyên thổi còi ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Long cố tình lao xe vào anh Nguyên, hất văng gậy điều khiển giao thông rồi chạy luôn. Khoảng 20 phút sau, Long quay lại tìm gặp Thiếu úy Nguyên để… nói chuyện. Bất ngờ, Long sấn đến chụp cổ Thiếu úy Nguyên, hai anh Lâm, Toàn thấy vậy liền can thiệp, khống chế đưa Long vào trụ sở Công an phường Hàm Tiến gần đó. Tại đây, Long đã bị một số người đánh vào mặt, mũi chảy máu. Sau khi được sơ cứu ở trạm xá, Long được chuyển tiếp đến bệnh viện điều trị.

Ngay sau đó, người nhà của Long cùng nhiều người khác kéo đến vây kín trụ sở công an phường la lối cho rằng CSGT đánh người.

Theo Công an phường Hàm Tiến, việc gây thương tích cho anh Long là do hai thanh niên xung kích Lâm và Toàn.

Đại tá Lâm cho biết Long chỉ bị vết thương phần mềm chứ không chấn thương sọ não, gãy mũi nghiêm trọng như thông tin đồn thổi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dù không liên quan nhưng một số thanh niên từ trong các quán nhậu ở Mũi Né cũng đến phá vỡ cổng trụ sở công an phường rồi đưa xe môtô của Thiếu úy Nguyên ra ngoài đốt cháy. Ngoài ra, xe Jeep của Công an phường Hàm Tiến và xe chuyên dụng của cảnh sát 113 cũng bị ném đá vỡ kính. Hơn nửa đêm, trật tự mới được vãn hồi.

Đại tá Lâm cho biết cơ quan công an cũng sẽ xử lý hành vi đánh người của hai thanh niên xung kích.

PHƯƠNG NAM