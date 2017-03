Truy bắt ông chủ thuê côn đồ hành hung nhân viên

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa tiếp nhận nghi can Ngần Văn Tùng (27 tuổi, quê Hòa Bình), Nguyễn Thành Tâm (ngụ Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Bùi Đức Thọ (tạm trú thị xã Thuận An). Ngoài ra, công an tiếp tục truy xét năm nghi can liên quan đang bỏ trốn. Theo điều tra, tối 25-9, một người đàn ông tên Bính dẫn Tùng, Tâm và bốn người khác đến nhà trọ tại khu phố Đồng An 2 (Thuận An) tìm anh Thọ. Tại đây, Bính, Vinh và Hưng vào phòng gặp anh Thọ để tính tiền công nhưng không đưa tiền cho anh. Bính cầm quạt máy ở phòng đập vào mặt anh Thọ, quát lớn: “Tiền công của mày đây”. Tiếp đó, Bính dùng tuýp sắt thủ sẵn đâm vào mặt anh Thọ khiến anh đưa tay lên đỡ nên bị rách bàn tay. Đau đớn, anh Thọ kêu la, tháo chạy ra bên ngoài thì bị đồng bọn của Bính, Vinh chặn lại, lấy tuýp sắt đánh ngất xỉu. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh đã đưa nạn nhân vào BV Đa khoa Hoàn Hảo cấp cứu kịp thời. Nhận tin báo, cảnh sát điều tra đến hiện trường ghi nhận, thu giữ tang vật lập biên bản. Qua xác minh, công an tiến hành bắt giữ Tùng và Tâm. Cả hai khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tiền lương giữa anh Thọ và ông chủ Bính. XUÂN NGỌC