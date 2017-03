Truy bắt thủ quỹ trường quốc tế chiếm đoạt 4,6 tỉ đồng

(PL)- Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận 2, điều tra nghi án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra tại trường quốc tế trên đường Võ Trường Toản (phường An Phú, quận 2).

Theo đơn trình báo của đại điện trường quốc tế trên và kết quả xác minh ban đầu của công an giữa tháng 5-2012, ông PKA (Giám đốc nhân sự) có giao cho bà OTMP (thủ quỹ) số tiền 2 tỉ đồng để bà này nộp vào tài khoản của trường tại một ngân hàng ở quận 1. Tuy nhiên, bà P. không nộp mà chiếm đoạt luôn số tiền trên rồi bỏ trốn. Khi vụ việc vỡ lở, đại diện của trường quốc tế đến cơ quan công an cung cấp thêm bằng chứng, thể hiện tổng số tiền mà bà P. chiếm đoạt của trường là 4,65 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an đang thụ lý điều tra và truy bắt bà P. để làm rõ vụ việc. HOÀNG TUYẾT