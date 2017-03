Truy đuổi xe vi phạm, một thiếu úy CSGT hy sinh

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và đoàn công tác của công an tỉnh đã đến chia buồn, hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho Thiếu úy Ngộ.

Khoảng 21 giờ đêm 17-2, khi đang tuần tra trên tỉnh lộ 927, lực lượng CSGT Công an huyện Phụng Hiệp phát hiện một mô tô vi phạm tốc độ. Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng người điều khiển xe bỏ chạy nên Thiếu úy Ngộ, cán bộ Đội CSGT Công an huyện, điều khiển xe mô tô đuổi theo. Vài phút sau, khi xe tuần tra CSGT chạy đến gần trụ sở UBND xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) thì phát hiện xe mô tô đâm vào gốc cây bên đường, còn Thiếu úy Ngộ bị thương nặng. Được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên Thiếu úy Ngộ đã tử vong.

GIA TUỆ