Truy lùng hung thủ gây trọng án kinh hoàng

(PL)- Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra, truy xét nghi can Hồ Đức Thắng (tạm trú quận Thủ Đức).

Thắng được xác định là hung thủ gây ra vụ trọng án làm một người chết và một người bị thương tại một dãy phòng trọ ở đường số 23, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo kết quả điều tra, đêm 12-2, một nhóm năm người thanh niên, trong đó có anh Trần Khắc Hào và Nguyễn Thanh Bình tổ chức nhậu nhẹt ngay trước dãy phòng trọ ở đường số 23. Do thấy việc tụ tập nhậu nhẹt ảnh hưởng đến nhiều người nên Thắng (thuê trọ tại đây) nhắc nhở làm cho anh Hào bực bội, phản ứng. Sau đó, khi lấy xe đi mua mồi thì anh Nguyễn Thanh Bình vô ý để đuôi xe va chạm vào cánh cửa phòng của Thắng làm Thắng bực mình chửi bới và xông vào xô xát với nhóm thanh niên đang nhậu. Bất ngờ Thắng chạy vào phòng trọ của mình lấy ra một thanh kiếm dài tấn công, đâm anh Hào, anh Bình gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng đã nhanh chân tẩu thoát. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm nhưng vì thương tích nặng nên anh Hào đã tử vong, anh Bình được phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. TUYẾT KHUÊ