Truy nã 24 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Các đối tượng phạm tội đang bỏ trốn bị truy nã gồm: Nguyễn Như Sơn, SN 1952; Nguyễn Như Thắng, SN 1976; Nguyễn Viết Điệp, SN 1979, đều trú tại xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa; Tưởng Văn Bẩy, SN 1964; Nguyễn Văn Hùng, SN 1972; Nguyễn Văn Lực, SN 1976, đều trú tại làng Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ; Trương Văn Long, SN 1981, trú tại xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên; Đồng Văn Đông, SN 1964, trú tại xã Uông Thái, huyện Phú Xuyên; Nguyễn Tuấn Hùng, SN 1982, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hoà; Nguyễn Văn Châu, SN 1985, trú tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hoà;

Nguyễn Văn Đa, SN 1973, trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; Nguyễn Lưỡng Thái, SN 1973, trú tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây; Nguyễn Ngọc Sơn, SN 1978; Nguyễn Ngọc Phương, SN 1969; Trần Bá Lâm, SN 1980; Nguyễn Ngọc Nhường, SN 1986; Trần Bá Thể, SN 1978; Trịnh Văn Phương, SN 1978, đều trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; Phạm Văn Đức, tức Đức “coóng”, SN 1963, trú tại xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên; Nguyễn Quang Long, SN 1972; Nguyễn Hữu Thỏa, SN 1962; Nguyễn Đình Vượng, SN 1968; Nguyễn Công Hội, SN 1987, đều trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn và Hoàng Văn Dần, SN 1971, trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu các đối tượng bị truy nã sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết các đối tượng truy nã lẩn trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.502 - 0.913.212.896) để kịp thời bắt giữ tội phạm đang lẩn trốn.

Theo Huy Hoàng (ANTĐ)