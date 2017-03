Truy nã kẻ giết người từ va chạm giao thông

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Lê Ngọc Đạt (24 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào 21 giờ ngày 4-6, sau một chầu nhậu với bạn bè, anh Dương Huy Tài (ngụ quận 11, TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 52K8-3522 chở Trần Hoàng Tuấn về nhà. Khi đến trước Bưu điện Chợ Lớn, quận 5 thì Tài, Tuấn va chạm với xe máy của nhóm bốn thanh niên đang lưu thông phía trước. Nghĩ là va quẹt nhẹ, Tài phóng xe bỏ đi luôn, lập tức bốn thanh niên đuổi theo để… hỏi tội.

Tài, Tuấn chạy về đầu hẻm số 85 thì bị hai người đi xe Nouvo trong nhóm bốn thanh niên đuổi kịp. Từ phía sau, cả hai dùng roi điện chích vào người Tuấn khiến Tuấn bị té xuống đường. Thấy vậy, Tài hoảng sợ vứt xe bỏ chạy thoát thân. Riêng Tuấn khi té xuống đã bị nhóm thanh niên trên dùng cây gậy, gạch ống và nón bảo hiểm tấn công tới tấp cho đến bất tỉnh tại chỗ. Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại BV quận 8 nhưng đã tử vong sau đó.

Lê Ngọc Đạt đang bị Công an TP.HCM truy nã về hành vi giết người. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 8 và Đội Điều tra truy xét trọng án (Đội 9), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường và truy xét hung thủ gây án.

Khoảng nửa tháng sau, Trần Hoài Bảo ngụ quận 8, TP.HCM đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi liên quan của mình đến vụ án.

Theo lời Bảo khai, chính Bảo điều khiển xe máy chở Đạt va chạm với xe của Tài, Tuấn. Sau khi chạy đuổi theo, tiếp cận đối thủ, Bảo rút roi điện ra chích vào lưng làm Tuấn té xuống đường. Bảo tận mắt nhìn thấy Đạt dùng cây gậy đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu làm Tuấn bất tỉnh tại chỗ. Một số người dân gần đó chứng kiến sự việc đã truy đuổi theo, Bảo liền dùng roi điện chống trả. roi xẹt tia lửa điện nhưng không nguy hại đến ai. Sau đó Bảo về nhà thu gom quần áo, nhờ xe ôm chở đến khu vực kênh Tân Hóa rồi thuê taxi bỏ trốn về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khi biết bị công an truy lùng, Bảo về lại TP.HCM đầu thú. Riêng Đạt bỏ trốn mất tăm, Bảo không biết tung tích ở đâu.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Đạt chính là hung thủ trực tiếp ra tay đánh nạn nhân Tuấn tử vong. Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Công an TP.HCM kêu gọi Lê Ngọc Đạt sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; nếu ai biết hoặc bắt giữ được Đạt xin báo về trụ sở Đội 9, Phòng PC45 - Công an TP.HCM (đường Trần Hưng Đạo, quận 1) hoặc điện thoại (08) 38387414.

HOÀNG TUYẾT