Truy nã nguyên giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương

(PL)- Ngày 28-7, nguồn tin từ Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho hay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Thanh Trường, nguyên giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương, cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra tạm giữ năm đối tượng để phục vụ điều tra. Riêng ông Trường đã bỏ trốn, hiện đang bị cơ quan chức năng truy nã. Theo Eximbank, trong thời gian đương chức, ông Trường đã nhờ mượn nhiều người dân đứng tên để lập hồ sơ khống vay 135 tỉ đồng của Eximbank. V.BÁ