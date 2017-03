Truy nã phó chủ tịch xã tiếp tay phân lô bán đất nông nghiệp

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thời gian qua, tình trạng phân lô bán đất nền trái phép diễn ra phức tạp tại huyện Bình Chánh, nhất là ở xã Vĩnh Lộc A. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định trong thời gian phụ trách về xây dựng đô thị, ông Triều đã giải quyết nhiều trường hợp cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Triều nhưng ông Triều đã rời khỏi địa phương.

LƯU NGUYỄN