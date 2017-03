Truy sát kinh hoàng trên sân bóng

Khoảng 20 giờ ngày 6-3, đội bóng của anh VMĐ đá giao lưu với đội bóng của một người tên Duy (hiện chưa rõ lai lịch). Sau 30 phút đá bóng, hai bên xảy ra va chạm, cự cãi với nhau. Nhóm của Duy bỏ ra về, riêng nhóm anh Đ. ở lại tiếp tục đá bóng. Chừng 15 phút sau, nhóm Duy với khoảng 15-17 người cầm hung khí quay lại truy sát những người trong nhóm anh Đ.

Vụ truy sát trên sân bóng gây náo loạn nhưng không ai dám can thiệp do nhóm côn đồ mang theo hung khí, lực lượng bảo vệ tại đây cũng không xuất hiện. Nhiều nhân chứng kể lại có một người gần 40 tuổi vừa đuổi chém người khác, vừa la lớn: “Không biết tao là trùm giang hồ Bình Thạnh à?”.

Khi phát hiện hai người trong nhóm anh Đ. chạy vào khách sạn HĐ trên đường D5 ẩn náu, hơn chục sát thủ cầm mã tấu vây hãm bên ngoài. Nhân viên khách sạn phải đóng cửa và gọi điện thoại trình báo công an. Khi công an phường 25 và trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường thì nhóm côn đồ đã bỏ đi trước đó.

anh Đ. được đưa đi cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng chấn thương vùng mặt, phải khâu nhiều mũi ở trán. Một số thành viên trong đội bóng của anh Đ. bị thương tích nhẹ. Trong đêm, những người trong đội bóng của anh Đ. đã đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh để tường trình. Họ nói không biết gì về lai lịch, tung tích của số sát thủ trên. Anh D. (một người trong đội bóng của anh Đ.) khai vài ngày trước có quen với Duy tại một quán cà phê ở quận 3. Duy rủ D. đá bóng giao lưu và sau đó đã xảy ra vụ truy sát trên.

TUYẾT KHUÊ