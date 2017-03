Truy tặng huân chương cho Trung úy Lê Thanh Tâm

Đại diện Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao cho gia đình Trung úy Tâm số tiền các nơi giúp đỡ gần 100 triệu đồng. Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin Trung úy Tâm là học viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 2 đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Anh đã dũng cảm hy sinh khi ngăn chặn nhóm cướp dùng súng uy hiếp tính mạng người dân.

NGUYÊN LỘC