Truy tìm du khách Nga đâm chết người

Ngày 24-5, Công an TP Nha Trang cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng PC45 - Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền. Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa khởi tố vụ án.

Trước đó, tối 15-5, Epghenhi (quốc tịch Nga) và bạn là Alexandre đến quán bar Sailing Club trên bờ biển Nha Trang uống rượu. Tại đây, hai người làm quen với một nhóm nam nữ du khách Nga trọ ở khách sạn khác. Khoảng 2 giờ sáng 16-5, cả nhóm ra bãi đất trống gần đó tiếp tục uống rượu. Lúc này, Alexandre và Epghenhi mâu thuẫn, cãi nhau gay gắt. Alexandre dùng vỏ chai rượu vỡ đâm đứt động mạch chủ ở cổ Epghenhi. Một số du khách Nga có mặt đã can ngăn nhưng không kịp. Sau ẩu đả, Alexandre trả phòng, đi khỏi khách sạn nhưng còn để lại vé máy bay.

Epghenhi được đưa vào BV tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng vết thủng cổ dài 8 cm và phải khâu 12 mũi, sau đó chết vào trưa 18-5.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các nhân chứng đến lấy lời khai và đang truy tìm, thông báo đến các cửa khẩu, yêu cầu ngăn chặn Alexandre xuất cảnh khỏi Việt Nam.

TRẦN CÔNG THI