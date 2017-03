Truy tìm hai chị em bán một căn nhà cho ba người

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đang thụ lý vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an quận 11 chuyển giao.

Liên quan đến vụ này, cơ quan công an đang truy tìm tung tích hai nghi can là Nguyễn Thị Kim Hương (ảnh) và Nguyễn Thị Ngọc Hân - em của Hương (cùng ngụ ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh; tạm trú phường 3, quận 11, TP.HCM) để điều tra, làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, Hương là chủ sở hữu căn nhà 161D/104/20 Lạc Long Quân (phường 3, quận 11). Ngày 6-10-2010, Hương bán căn nhà này cho bà NCXD với giá 1,5 tỉ đồng. Hai bên đã hoàn tất thủ tục sang tên. Sau đó, bà D. cho Hương thuê lại căn nhà đã bán với giá 5 triệu đồng/tháng; Hương mượn lại của bà D. bản phôtô giấy tờ căn nhà. Tháng 3-2011, chị em Hương, Hân gạ bán tiếp căn nhà cho bà TTKT với giá 1 tỉ đồng. Hai bên làm hợp đồng mua bán nhà, có sự chứng kiến của anh cảnh sát khu vực. Hương hẹn với bà T. tháng sau sẽ làm thủ tục sang tên nhưng sau đó im thin thít rồi biến mất. Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 4-2011, Hương tìm đến nhà bà LTTĐ hỏi mượn tiền rồi gạ bán căn nhà 161D/104/20 một lần nữa với giá 1,3 tỉ đồng. Hai bên làm hợp đồng giấy tay, có sự chứng kiến của người hàng xóm và bà Đ. đã đặt cọc trước 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân tìm chị em Hương đòi lại tiền nhưng hai chị em đã bỏ trốn nên nạn nhân gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra đề nghị ai biết Nguyễn Thị Kim Hương và Nguyễn Thị Ngọc Hân đang ở đâu có thể trình báo về Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM (324 Hòa Hưng, quận 10) hoặc điện thoại số (08) 38640548 gặp ĐTV Lưu Việt Cường. HOÀNG TUYẾT