Truy tìm kẻ tung tin thất thiệt trong sữa có đỉa

Chiều 21-10, nhiều đại lý, cửa hàng sữa trên địa bàn huyện Nam Đàn cho biết tin đồn thất thiệt lan truyền khá nhanh, gây hoang mang cho người dân và lượng sữa bán ra đang giảm nhanh. Ở Vinh còn xuất hiện tin đồn thất thiệt trong sữa tươi có đỉa và sữa giả.

Trước đó, ngày 24-9, Hiệp hội Sữa Việt Nam có công văn khẳng định đỉa không thể phát triển và tồn tại trong sữa như tin đồn. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã cùng công an các huyện vào cuộc truy tìm kẻ tung tin thất thiệt.

Đ.LAM