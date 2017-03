Truy tìm người mất tiền vì dự án “ma”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng lấy danh nghĩa Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại TP mới Biên Hòa (do Vũ Lệ Hiền, vợ Hùng làm giám đốc) để lập dự án “nhà ở cho người có thu nhập thấp” ở Hóa An. Thực chất dự án này không có thật. Hùng mua hơn 11.000 m2 đất nông nghiệp rồi phân lô, bán nền, lập các hợp đồng chuyển nhượng ký tên, đóng dấu của Công ty TP mới Biên Hòa. Do đó người mua nền nhầm tưởng rằng dự án nhà ở trên đã được cơ quan chức năng cấp phép. Từ đây, Hùng đã chiếm đoạt hơn hàng chục tỉ đồng. Các nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo trên. ngày 23-8, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố, bắt giam Hồ Phi Hùng.

Như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, liên quan đến vụ lừa đảo của Hồ Phi Hùng, ngày 26-8, chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lê Văn Kỷ (đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng TP Biên Hòa), Trần Văn Ngọc (bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã Hóa An) và Trịnh Văn Long (cán bộ địa chính xã Hóa An) để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến hành vi lừa đảo của Hùng. Do nhiều nạn nhân bị Hùng chiếm đoạt tiền ở nhiều địa phương khác nhau nên cơ quan điều tra ra thông báo tìm người bị hại. Để phục vụ công tác điều tra, những ai đã mua đất, xây nhà trên dự án “ma” của Hồ Phi Hùng đề nghị trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa theo số ĐT: 0613827294 và cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.

AN DANH