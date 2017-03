Truy tìm tang vật vụ cứa cổ, cướp tài sản

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào 23 giờ ngày 21-12-2012, ông Nguyễn Xuân Huy (tạm trú quận 10) điều khiển xe Yamaha Nouvo LX về nhà. Khi gần đến nhà, ông Huy dừng xe, nghe điện thoại thì bất ngờ một nam thanh niên đi bộ đến dùng dao đâm vào cổ của ông rồi cướp lấy xe máy tẩu thoát. Ông Huy gắng gượng chạy về gần nhà, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo một số nhân chứng, hung thủ là một thanh niên tầm 20-25 tuổi, cao khoảng 1,65 m, người gầy, tóc dài.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra, truy xét hung thủ gây vụ cướp táo bạo trên, đồng thời truy tìm chiếc xe của nạn nhân. theo nhận định của công an, có thể hung thủ đang cầm cố hoặc gửi ở bãi xe nào đó. Đề nghị ai biết hoặc thấy chiếc xe này ở đâu có thể trình báo về đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM theo số điện thoại (08)3838.7414.

HOÀNG TUYẾT