Truy tố 22 đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền

Đây là những thành viên trong tổ chức Hội đồng công luật công án Bia Sơn do Phan Văn Thu (ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) cầm đầu, bị Công an tỉnh Phú Yên triệt phá tháng 2-2012.

Cáo trạng xác định từ năm 2004 đến đầu năm 2012, dưới danh nghĩa kinh doanh du lịch tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), Phan Văn Thu cùng đồng bọn đã tập hợp lực lượng, xây dựng, củng cố tổ chức Hội đồng công luật công án Bia Sơn. Tổ chức phản động này thu nạp hàng trăm người tham gia tại nhiều tỉnh, thành, tiến hành nhiều hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam theo phương châm bất bạo động. Thu và đồng bọn lập kế hoạch năm 2013 sẽ lật đổ chính quyền Nhà nước Việt Nam để thành lập cái gọi là Nhà nước Đại Nam Kinh theo “chủ thuyết Công bản”. Khi triệt phá căn cứ của tổ chức này tại Đá Bia, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ cho các hoạt động lật đổ chính quyền.

T.LỘC