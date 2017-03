Truy tố băng nhóm tàng trữ súng, cưỡng đoạt tài sản

Theo đó, có bảy bị can bị đề nghị truy tố các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội cưỡng đoạt tài sản. Đó là các bị can Thạch Quang, Lý Sa Phal, Nguyễn Nguyên, Trần Văn Hưng, Đinh Vũ Hưng, Trịnh Hoàng Nghĩa và Nguyễn Minh Trực.

Bảy bị can trên bị bắt và tạm giam từ tháng 5-2011, trong đợt truy quét các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn Bạc Liêu. Trước đó, người dân địa phương bức xúc phản ảnh về tình hình hoạt động theo kiểu xã hội đen của băng nhóm do Thạch Quang cầm đầu. Hành vi phạm tội của nhóm này là sử dụng súng, cưỡng đoạt tài sản người khác. Còn Nghĩa và Trực là người cất giấu hai khẩu súng giùm Thạch Quang.

TRẦN VŨ