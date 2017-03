Truy tố bốn cán bộ cấp giấy đỏ sai

Nguyễn Công Đức, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức và Trần Văn Dinh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Lương nguyên là bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Thanh An (huyện Thanh Chương). Nguyễn Hữu Đức nguyên là chủ tịch UBND xã Thanh An, nguyên trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương. Nguyễn Công Đức hiện là chủ tịch UBND xã Thanh An. Trần Văn Dinh nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An.

Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến 2008, ba ông Lương, Hữu Đức, Công Đức đã chỉ đạo Trần Văn Dinh làm hồ sơ giao đất trái quy định và đề nghị cấp giấy đỏ cho 77 lô đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 550 triệu đồng.

Đ.LAM