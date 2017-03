Truy tố hai cán bộ hải quan cảng Cát Lái

Những bị can gồm: Nguyễn Văn Hòa (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi), Mạc Văn Nguyện (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Nguyên), Châu Minh Xuyến, Võ Tuấn Hải và Châu Ơn (lần lượt nguyên giám đốc, phó giám đốc và nhân viên Công ty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh). Ngoài ra, hai bị can nguyên là cán bộ hải quan cảng Cát Lái là Nguyễn Viết Nam và Nguyễn Thế Văn cũng bị truy tố...

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2006 đến 6-2007, bị can Hòa đã tổ chức mua gom gỗ trắc, cẩm lai có nguồn gốc bất hợp pháp để xuất ra nước ngoài. Hòa còn móc nối với các bị can khác, trong đó có hai cán bộ hải quan cảng Cát Lái nhằm khai báo gian dối mặt hàng xuất khẩu để trốn kiểm soát của cơ quan chức năng. Tổng cộng, bị can Hòa đã buôn lậu trót lọt hơn 1.778 m3 gỗ trắc và cẩm lai trị giá gần 26 tỉ đồng.

T.TÚ