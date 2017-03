Truy tố hai kẻ cầm vàng giả lấy tiền thật

Theo hồ sơ điều tra, ngày 9-1, Nhân chở Lâm đến tiệm cầm đồ Minh Vy, ở xã Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An), do chị Nguyễn Thị Thùy Hương làm chủ để cầm chiếc nhẫn vàng, trọng lượng hai chỉ. Do cảnh giác với người lạ nên sau khi kiểm tra, chị Hương biết là vàng giả nhưng vẫn giả vờ đồng ý cầm với giá 7 triệu đồng. Trong lúc làm giấy biên nhận, chị Hương bí mật điện báo công an bắt quả tang cả hai.

Tại cơ quan điều tra, Nhân, Lâm đã khai nhận mua vàng giả ở chợ Bình Chánh rồi mang đi cầm để lấy tiền tiêu xài. Cả hai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ ở các tiệm cầm đồ tại TP.HCM, Bến Lức - Long An. Trước đó cũng tại tiệm cầm đồ Minh Vy, cả hai đã thực hiện trót lọt một vụ cầm vàng giả lấy gần 8 triệu đồng.

TƯỜNG VÂN