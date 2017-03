Truy tố hai người lắp đặtđài phát thanh trái phép

Theo cáo trạng, ngày 10-6-2010, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TTTT) kiểm tra, phát hiện và thu giữ hệ thống máy phát sóng trái phép tại nhà Lê Văn Mạnh (ngụ huyện Sóc Sơn). Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung, Thành và Mạnh.

Qua xem xét, VKSND Tối cao cho rằng trong vụ án này hành vi của Mạnh chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, năm 2007, Trung đã móc nối với hai người Đài Loan lắp đặt hệ thống phát sóng radio tuyên truyền chống lại nước khác. Theo cơ quan điều tra, hành vi trên của các bị can đã gây nhiễu, ảnh hưởng đến một số tần số liên lạc nghiệp vụ của Đảng và Nhà nước.

T.TÚ