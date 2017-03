Truy tố hai “trùm giang hồ” ở miền Tây

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có kết luận điều tra về băng nhóm Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “xì-po”, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Hiếu cùng đàn em về các tội cưỡng đoạt tài sản, bắt người trái pháp luật.

Cuối tháng 10-2010, Hiếu huy động đàn em bắt anh LVT đưa đi đánh đập, khống chế buộc ghi giấy nợ 50 triệu đồng. Khi bị công an truy bắt, Hiếu bỏ trốn. Khám xét nhà Hiếu, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục lượng vàng, nhiều tiền mặt, ngoại tệ, hàng chục cặp cựa gà cùng với súng hơi, côn nhị khúc. Sau đó, hàng chục đàn em của Hiếu lần lượt bị bắt, trong đó có những tay giang hồ “máu mặt” như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Mo, Nguyễn Long Rin, Phạm Ngọc Vinh, Lê Thanh Giàu. Kết luận điều tra xác định để mở rộng quy mô “làm ăn”, ngoài việc lập ra trường gà để thu tiền xâu, Hiếu còn bảo kê nhà hàng, khách sạn, đòi nợ thuê. Có được tiền từ hoạt động phạm pháp, Hiếu cùng đàn em tổ chức ăn nhậu thường xuyên, ra đường thì nẹt pô xe đinh tai làm náo động đường phố. Một đàn em của Thạch Quang bị công an bắt giữ. Ảnh: P.TÂN Ngày 14-11, Công an tỉnh Bạc Liêu hoàn tất kết luận điều tra về Thạch Quang cùng các đồng phạm về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 17-5, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của Quang và Nguyễn Nguyên, Lý Sa Phal, Trịnh Hoàng Nghĩa, Nguyễn Minh Trực, Trần Văn Hưng Đinh Vũ Hưng và thu giữ nhiều súng đạn, mã tấu, dao tự chế… Tại cơ quan điều tra, Quang khai đã mua khẩu súng Colt 45 từ Nghĩa với giá 15 triệu đồng, còn khẩu AR15 cưa nòng có 20 viên đạn có nguồn gốc từ Hưng. Có được khẩu AR15 cùng băng đạn, Quang gửi Nghĩa giữ hộ khi nào cần sẽ lấy. Do sợ liên lụy nên người này lại nhờ Trực mang về nhà cất vào tủ thờ. Khi hay tin Nghĩa bị bắt, Trực toan bỏ trốn nhưng biết không thể thoát nên mang túi “hàng nóng” giao nộp công an. PHÚC TÂN