Truy tố kẻ đâm phó công an xã thủng ruột

Theo cáo trạng, ngày 6-1, sau khi uống rượu về, Phương chửi bới và dùng dao chém những người trong nhà rồi sang nhà hàng xóm đập phá.

Nhận được tin báo, anh Phan Vĩnh Chơn (Trưởng Công an xã), anh Nguyễn Văn Tuấn (Phó Công an xã) cùng hai công an viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy Phương trên tay cầm hung khí, anh Chơn yêu cầu Phương bỏ hung khí xuống nhưng Phương không chấp hành mà còn cầm dao rượt đuổi anh.

Nhận thấy đối tượng quá hung hăng, anh Tuấn dùng súng loại công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên, yêu cầu Phương bỏ hung khí xuống. Phương dùng dao và mảnh kiếng rượt đuổi anh Tuấn. Khi anh Tuấn vấp ngã, Phương xông đến đâm anh Tuấn ba nhát vào vùng ngực, bụng và vai. Dù bị thương nặng nhưng anh Tuấn kịp thời khống chế Phương cho các đồng đội xông vào bắt giữ Phương.

Theo kết quả giám định kết luận tỉ lệ thương tích của anh Nguyễn Văn Tuấn 60%.

PHÚC TÂN