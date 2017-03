Truy tố một nguyên chi cục trưởng ở Phú Yên

Đồng thời, truy tố ông Nguyễn Văn Giàu, nguyên trưởng phòng Quản lý tàu cá thuộc chi cục, về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ dầu cho ngư dân, khi cấp biển số cho tàu cá, ông Do đã chỉ đạo cấp dưới thu 200.000-260.000 đồng/tàu với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau đó đặt hàng cho một công ty làm biển số để hưởng chênh lệch 20.000 đồng/tàu với số tiền hơn 85 triệu đồng. Ông Do chia chác số tiền này cho cán bộ của chi cục làm đăng ký tàu cá. Ông Giàu là người thực hiện chỉ đạo của ông Do, đã trục lợi 68 triệu đồng.

T.LỘC