Truy tố năm bị can dùng đất để lừa 500 triệu đồng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Anh (ngụ Phú Hài, TP Phan Thiết) có một lô đất hơn 1.500 m2 ven biển. Cuối năm 2008, Anh bàn bạc với Lý Tuấn Anh cùng một số người khác hình thành đường dây lừa đảo. Theo kịch bản, Tuấn Anh cùng bạn gái đóng vai đôi vợ chồng Việt kiều có nhu cầu mua đất làm du lịch rồi đến khách sạn TP (Phan Thiết) do bà C. làm chủ thuê phòng nghỉ. Trong thời gian lưu trú, Tuấn Anh nói đang tìm mua đất khu vực ven biển Phú Hài để kinh doanh du lịch nên nhờ bà C. giới thiệu giùm. Sau đó, Ngọc Anh làm như tình cờ gặp bà C. nói có lô đất cần bán và thế là bị lừa mất 15.000 USD và 237 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Lý Tuấn Anh, kẻ đóng vai Việt kiều để lừa đảo hiện đã bỏ trốn.

PHƯƠNG NAM