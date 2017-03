Truy tố năm bị can vụ cấp giấy đỏ trên đất công

Năm bị can này nguyên là cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Rang-Tháp Chàm, cán bộ địa chính phường Mỹ Hải và giám đốc một công ty cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2009-2010, các bị can câu kết nhau lập thủ tục xin cấp giấy đỏ nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, quy trình, thủ tục cấp. Cụ thể, người làm giám đốc lập hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay với một số chủ đất (giả), Sau đó, cán bộ địa chính xác nhận rồi trình cho chủ tịch UBND phường Mỹ Hải ký hồ sơ xin cấp giấy đỏ. Khi hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thì các bị can biên tập, đo đạc, thẩm định rồi chuyển sang Phòng Tài nguyên và Môi trường TP tham mưu UBND TP cấp giấy đỏ… Với cách làm này, năm bị can trên đã thực hiện trót lọt 13 hồ sơ xin cấp giấy đỏ với tổng diện tích trên 13.700 m2.

