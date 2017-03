Truy tố năm công an dùng nhục hình

Ngày 16-5, một nguồn tin cho biết VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã chuyển cáo trạng và hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử năm công an về tội dùng nhục hình. Các bị can gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).

Cáo trạng xác định: Để phục vụ điều tra một vụ trộm cắp, chiều 12-5-2012, Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, chỉ đạo Nguyễn Trần Nguyên Phúc phân công lực lượng phối hợp Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đến nhà anh Ngô Thanh Kiều (huyện Tây Hòa) mời về Công an TP Tuy Hòa làm việc. Lúc 3 giờ sáng 13-5-2012, tổ công tác gồm bảy công an đến nhà bắt, còng tay anh Kiều rồi đưa về Công an TP Tuy Hòa trong khi không có lệnh bắt. Sáng cùng ngày, ông Hoàn trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xét hỏi đối với anh Kiều. Trong quá trình xét hỏi, các trinh sát, điều tra viên Quyền, Mẫn, Huy, Quang thay phiên nhau dùng dùi cui đánh anh Kiều đang bị còng tay vào thành ghế. Trưa cùng ngày, trong khi được phân công canh giữ anh Kiều, Nguyễn Thân Thảo Thành tiếp tục dùng dùi cui đánh bổ vào đầu anh Kiều. Buổi chiều, ông Lê Đức Hoàn chỉ đạo đưa dẫn giải anh Kiều đến Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên làm việc. Do thấy mặt anh Kiều tái nhợt nên công an đưa đến bệnh xá. Đến 17 giờ 40, anh Kiều chết trên đường đưa đến BV Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Ngoài các bị can bị truy tố trên, Cục Điều tra VKSND Tối cao còn kiến nghị xử lý kỷ luật chín cán bộ công an khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho biết các cơ quan, đơn vị đang tiến hành kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với những cán bộ liên quan trên.

TẤN LỘC