Truy tố nguyên phó trưởng công an thị trấn đánh chết người

Trong vụ án này, ba người khác cũng bị truy tố với tội danh như trên gồm nguyên Thượng sĩ Danh Nhãn, nguyên Trung sĩ Trần Tuấn Khải (đều là cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) và Nguyễn Quốc Thắng (dân quân tự vệ thị trấn Ngã Năm).

Theo cáo trạng vụ án, vào ngày 30-3, nhóm cán bộ công an, dân quân tự vệ nói trên đã có hành động tra tấn đối với ông Trần Văn Giữ do ông Giữ đánh trọng thương mẹ ruột. Pháp y khẳng định ông Giữ chết do bị dập gan, tụ máu bầm nơi cuốn túi mật.

TRẦN VŨ