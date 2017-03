Truy tố nguyên sĩ quan công an về tội lừa đảo

Theo cáo trạng, Tráng nguyên là thượng úy Đội An ninh Công an huyện Long Mỹ. Tráng quen biết ông PHD và ông D. giới thiệu Thành, nói Thành có khả năng “chạy án”, xin việc làm, chuyển công tác… Khoảng tháng 6-2011, Tráng gặp Thành và Thành ra giá: “Lo thi đậu vào đại học 25 triệu đồng, xin vào ngân hàng 50 triệu đồng, vào ngành công an 30 triệu đồng”. Thành để Tráng nhận hồ sơ và kêu Tráng kê thêm lên để hưởng chênh lệch. Sau đó, Tráng gặp những người có nhu cầu để nhận hồ sơ, nhận tiền rồi chuyển cho Thành. Tuy nhiên, Tráng giao 10 bộ hồ sơ mà Thành chưa lo được việc trong khi những người nhờ “chạy” đòi lại tiền. Lúc này Thành nói Tráng tiếp tục nhận hồ sơ để lấy tiền người sau trả cho người trước.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2011 đến tháng 2-2012, Tráng đã nhận 38 hồ sơ xin việc làm, xin chuyển vào ngành công an, lo thi đậu vào các trường đại học… với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Tráng đã chuyển cho Thành hơn 1 tỉ đồng. Khi bị nhiều người đòi lại tiền do không lo được việc, Tráng yêu cầu Thành trả lại tiền thì Thành chỉ trả được cho Tráng 50 triệu đồng.

GIA TUỆ