Truy tố nguyên trưởng Công an TP Cao Lãnh

Theo cáo trạng, ngày 10-7-2008, tại 258 Hùng Vương (TP Cao Lãnh), công an bắt quả tang Nguyễn Tuấn Kiệt đang bán số đề cho Nguyễn Văn Sơn. Lúc đó còn có mặt Lê Thị Kim Hà, Trần Thị Mỹ Liên. Tang vật thu giữ hơn 20 triệu đồng, nhiều phơi đề ghi số tiền hàng chục triệu đồng. Điều tra viên được giao thụ lý hồ sơ lại đề xuất xử phạt hành chính những người trên. Ông Tài (lúc đó là trưởng Công an TP Cao Lãnh) đã ký duyệt các đề xuất này.

Ngày 24-9-2012, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện vụ việc nên đã yêu cầu Công an TP Cao Lãnh hủy bỏ các quyết định xử lý hành chính và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can (trừ Kiệt do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) về tội tổ chức đánh bạc. Sau đó TAND TP Cao Lãnh đã tuyên án các đối tượng này.

VĨNH SƠN